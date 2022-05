Dopo due anni di assenza forzata, torna la Giornata Nazionale dello Sport

Istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 Novembre 2003, la festa nazionale dello sport del CONI si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di Giugno.

Una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tantissime discipline sportive coinvolte: il 5 Giugno, il Lungomare “Falcomatà” di Reggio, il lungomare delle Palme di Siderno, il lungomare di Locri e, sulla sponda tirrenica, quello di Gioia Tauro si coloreranno dell’entusiasmo di tantissimi atleti che si riapproprieranno di una normalità che, per troppo tempo, è mancata. Il Coni Point della città metropolitana di Reggio Calabria ha pensato di istituire il premio “Resilienza” che sarà consegnato a tutti i delegati delle discipline sportive coinvolte nella Giornata.

Una menzione speciale per la preziosa collaborazione con le Forze dell’Ordine e le varie Amministrazioni Comunali che contribuiranno ad arricchire il ritorno in grande stile dello sport all’aria aperta. Appuntamento, dunque, al 5 Giugno per quella che si prospetta una meravigliosa festa dello sport reggino.