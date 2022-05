Gambia: aumentano i poveri alla fame

In Gambia, paese dell’Africa occidentale, si combatte da sempre contro la malnutrizione che ovviamente aggrava i problemi di salute della poplazione. Coloro che ne soffrono sono per lo più donne e bambini. Le difficoltà alimentari sono aumentate del 13,4%, anche per via della siccità. Il Paese non ha buoni sistemi di irrigazione, solo il 5% degli agricoltori ne possiede, circostanza che causa una pesante riduzione dei prodotti locali. La fame nel mondo è aumentata del 12%, in base alle stime del 2020, oggi riguarda purtroppo oltre 928 milioni di persone.

AO