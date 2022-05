Domenica 22 Maggio a Le Muse viaggio verso l’anima con l’ex sottoufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana De Angelis

Ritmo intenso ed incessante per la programmazione de l’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria che continua con i classici appuntamenti domenicali ospitando la manifestazione “Viaggio Verso l’Anima”.

Presso il noto sodalizio reggino ed esattamente presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19 si terrà dunque un incontro su quelle che sono le dinamiche che scaturiscono dalla vita di ognuno di noi ricorda il presidente Giuseppe Livoti. Per questa occasione, infatti ci sarà la presenza del dott. Stefano De Angelis ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana che dopo avere vissuto per molti anni all’estero, fino ad approdare in numerose missioni militari fuori area tra cui la Bosnia, lo vedono costretto a lasciare la Forza Armata a seguito di una riconosciuta causa di servizio. Da qui il viaggio del militare – scrittore che consegna in versi e rime sciolte le sue sensazioni nella terra di Calabria, dove è attratto dalla bellezza dei luoghi e dalle memorie. La serata vedrà la partecipazione di Gianfranco Marino – responsabile comunicazione IIS Euclide di Bova Marina e vice sindaco di Bova, un itinerario critico della docente di discipline letterarie Margherita Festa e della psicoterapeuta Maria Teresa Marra. Importante il ruolo degli alunni dell’I.I.S Euclide di Bova Marina che hanno approfondito e studiato i testi del De Angelis mentre il Laboratorio di Lettura diretto da Clara Condello con Mimma Conti – Adele Leanza – Antonella Mariani – Rosaria Livoti creeranno la suggestione della tematica trattata con l’interpretazione dei versi.