Migranti. Oltre 750 in hotspot di Lampedusa, Sindaco: ora trasferimenti

(DIRE) Palermo, 21 Mag. – “Dopo gli ultimi sbarchi sono oltre 750 le persone ospitate nel Centro di accoglienza di Lampedusa: bisogna attivare immediatamente le navi quarantena per i trasferimenti, il governo nazionale non può permettersi cali d’attenzione sull’isola”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. Attualmente sono 757 i migranti nel Centro di accoglienza dell’isola: 528 uomini, 64 donne, 51 minori accompagnati, 114 minori non accompagnati. “Lo avevo detto anche nei giorni scorsi – aggiunge Martello – con il mare calmo erano più che prevedibili nuovi sbarchi: qui a Lampedusa la stagione turistica è già iniziata, il governo deve attivarsi per rendere i trasferimenti rapidi e continui”. (Com/Sac/ Dire) 19:31 21-05-22