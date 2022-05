14.20 – Ancora un drammatico incidente mortale sulla SS 106 Ionica di Reggio Calabria. Una donna ha perso la vita nella zona di Bocale. Poco prima della stazione di servizio un’utilitaria si è ribaltata per cause che sono ancora in via di accertamento ad opera delle forze dell’ordine. (come riporta Gazzetta del Sud). Sul posto a Bocale, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. La Strada Stradale 106 purtroppo non è nuova questi drammatici incidenti stradali.

