Roma Lazio Film Commission è alla 75° edizione del Festival di Cannes, domani alle 12 Roma-Kyiv: sviluppo è opportunità

Roma Lazio Film Commission è alla 75° edizione del Festival di Cannes con iniziative internazionali e attività di promozione del territorio e delle risorse del Lazio.

Domani 22 Maggio, alle ore 12.00 all’Italian Pavillion si terrà l’incontro “Roma – Kyiv: Sviluppo e opportunità”, dedicato allo sviluppo di collaborazioni con il settore dell’audiovisivo ucraino, alla nascita di residenze creative per i talenti ucraini nella regione laziale e alla nascita di opportunità comuni tra Roma Lazio Film Commission e Ukrainian State Film Agency e MPA Ukrainian. Saranno presenti Luciano Sovena, Presidente Roma Lazio Film Commission, Maryna Kuderchuk – Head Ukrainian State Film Agency, Victoria Yarmoshchuk – Executive director Ukrainian Motion Picture Association, Roma Lazio Film Commission promuove nell’ambito del Festival di Cannes le location e gli operatori del Lazio, attraendo produzioni internazionali con incontri e networking e dando vita allo sviluppo di progetti di coproduzione internazionale.

Quest’anno sono tre i titoli presenti al Festival di Cannes sostenuti dalla Regione Lazio: “Nostalgia” di Mario Martone, in concorso – una coproduzione tra Francia e Italia realizzata da Picomedia, Mad Entertainment, Medusa Film, Rosebud Entertainment Pictures, con il sostegno di Regione Lazio – Lazio Cine International 2021; “Marcel!” di Jasmine Trinca, nella sezione Special Screenings – una coproduzione tra Francia e Italia realizzata da Cinemaundici e Totem Atelier con Rai Cinema in collaborazione con Phon Films, con il sostegno di Regione Lazio – Lazio Cine International 2021; “Effetto Notte” di Marco Bellocchio, nella Sezione Premiére, serie Tv realizzata in coproduzione tra Francia e Italia da Rai, The Apartment, Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France. Tra le attività di IFC Italian Film Commissions, network delle Film Commissions italiane presieduto da Cristina Priarone, dir. gen. Roma Lazio Film Commission, si evidenzia che il 20 maggio, presso gli spazi dell’Italian Pavilion, verrà siglato l’MoU con British Film Commission, accordo di collaborazione volto a incentivare lo sviluppo di iniziative e progetti tra le Film Commission inglesi e quelle italiane, con la partecipazione di Adrian Wootton

Roma Lazio Film Commission e IFC Italian Film Commissions sono presenti a Cannes presso l’Italian Pavilion allestito negli spazi dell’Hotel Majestic.

L’Italian Pavilion è promosso e realizzato da: Cinecittà, DG Cinema e Audiovisivo del MiC, Maeci, ICE e Anica. Partner di Italian Pavilion sono: Rai Cinema, AFIC, APA, APE, Centro Sperimentale di Cinematografia, CNA, Europa Creativa Media, Doc.it, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Ente Dello Spettacolo, Giornate degli Autori, IFC Italian Film Commissions, Italian Short Film Center, Italy for Movies, MIA, UNEFA, SNGCI, SNCCI, Cinecittà News, 8 ½.

comunicato stampa