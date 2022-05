In Siria ci sono stati vari attacchi di aerei, nella parte meridionale di Damasco in cui sono rimasti uccisi tre militari. Gli attacchi sono stati inflitti dall’aviazione militare di Israele. L’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH), ha comunicato che l’attacco era indirizzato contro le basi dell’esercito e delle milizie iraniane, che sono stanziate nella periferia della città.

