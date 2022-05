Brunetti al Distinguished Gentleman’s Ride: “Iniziativa di grande valore, attrattiva turistica e scopi benefici”

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria ha parlato sul palco dell’evento che punta a raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità per la prevenzione e la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale

“Una splendida giornata nello scenario straordinario del nostro Lungomare Falcomatà, un’occasione per salutare e ringraziare gli amici bikers del Distinguished Gentleman’s Ride che hanno voluto organizzare questa bella manifestazione che coniuga la passione per i motori con la solidarietà, puntando i riflettori sulla prevenzione e la ricerca su alcune patologie come il cancro alla prostata e sulla salute mentale”. Ha commentato così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti quest’oggi parlando a margine dell’evento andato in scena all’Arena Cicco Franco sul Lungomare Italo Falcomatà. Alla manifestazione hanno preso parte anche l’Assessora delegata alla Polizia Muncipale Giuggi Palmenta, il Consigliere delegato allo Sporto Giovanni Latella e il Consigliere delegato ai Grandi Eventi dell’Amministrazione comunale reggina Marcantonino Malara.