Sono morti più di 70 Elefanti in Kenya per via della siccità, che da qualche anno è diventato un grosso problema per a livello globale. Oltre al grande pachiderma, sono morte alcune giraffe. Il Governo del Kenya, ha dichiarato che proverà ad utilizzare una vecchia diga, al fine di arginare altri drammi provocati dall’intenso periodo di siccità. Oltre agli animali, anche le persone soffrono la sete e il rischio della diffusione delle malattie a causa della mancanza d’acqua.

