Milano. Salvini: per Sala è sempre colpa degli altri, è un sindaco da bocciare

(DIRE) Roma, 22 Mag. – “Premesso che i problemi importanti, in Italia e nel mondo, purtroppo sono altri. Da un sindaco che da anni non riesce a far partire la costruzione di un nuovo stadio in città non ci si poteva aspettare addirittura l’organizzazione della proiezione di una partita di calcio in piazza, con le due squadre milanesi tornate finalmente ai vertici. Per Sala è sempre “colpa degli altri, del Milan, dell’Inter o di Salvini, non è mai colpa sua se qualcosa non funziona. Bocciato”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo il post del sindaco di Milano Beppe Sala. (Sor/ Dire) 18:02 22-05-22