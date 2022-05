Venezia. Si spara un colpo di pistola e muore in mezzo ai passanti in centro

Dramma ieri per le vie del centro storico di Venezia. Un anziano si è sparato un colpo di pistola a qualche centinaio di metri da Piazza San Marco in una via molto rinomata per lo shopping. Carabinieri e Polizia di Stato hanno subito interdetto l’area ed avviato gli accertamenti del caso mentre i Vigili Urbani hanno deviato nelle altre calle il passeggio. L’uomo un 89 della zona si è ucciso in uno dei punti più trafficati di Venezia in mezzo ai passanti per lo più turisti. Ancora sconosciute le motivazione del drammatico gesto. (foto di repertorio)

FR