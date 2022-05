10:30 – Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha incontrato l’imprenditore statunitense Elon Musk. I due hanno discusso di connettività ed altri progetti tecnologici in vista delle elezioni brasiliane. L’imprenditore miliardario si è recato in Brasile come parte dell’espansione del suo servizio Internet satellitare Starlink nella regione. Musk ha suscitato polemiche successivamente, avendo dichiarato che voterà i repubblicani durante le prossime tornate elettorali.