Ferrara. Truffe Assicurazioni on line, la Polizia Postale individua truffatore

Gli Agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà una giovane, residente in Campania, per truffa. Nello specifico, gli Agenti hanno ricevuto una denuncia da parte di un cittadino ferrarese, il quale riferiva che avendo l’assicurazione dell’auto in scadenza, aveva deciso di cercare su internet una polizza on-line. Dopo aver visualizzato alcune offerte sul web, notava all’interno del sito internet la possibilità di ottenere un premio assicurativo ad un prezzo vantaggioso.

La vittima dopo qualche giorno ha contattato l’utenza telefonica rilevata sul sito e, trovando la proposta conveniente, ha stipulato la polizza effettuando il pagamento, come concordato, attraverso la ricarica della postepay fornitagli dall’interlocutrice, senza tuttavia ricevere la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa. La vittima, a questo punto, cercava di contattare l’agente assicurativo che gli aveva proposto la polizza senza riuscire a rintracciarlo. Le ulteriori verifiche, oltre a dargli conferma che il suo veicolo non era assicurato, apprendeva di essere rimasto vittima di una truffa .

Al termine delle indagini, gli Agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’autrice della truffa, già gravata da precedenti specifici e denunciarla alla competente A.G.. Un fenomeno quello delle vendite delle polizze assicurative de quibus in continua crescita. La Polizia Postale sensibilizza i cittadini a riporre attenzione alle offerte online ritenute vantaggiose, difendendosi grazie all’Ivass (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sul cui sito internet ciascun cittadino può verificare se la compagnia assicurativa, e l’intermediario che si contatta, esista davvero.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/1354628b52ee712bc569855579