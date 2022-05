Nella serata di ieri, una donna che percorreva via Rexello a Pegli, per cause ancora da accertare, è scivolata nella scarpata e dopo un volo di ventri metri è finita nel fiume. I Vigili del Fuoco hanno approntato un sistema di calata, hanno raggiunto la donna che non riusciva più a risalire e l’hanno portato in salvo sulla barella. La signora è stata poi presa in cura dal personale paramedico del 118.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79748