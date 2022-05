Grande successo per l’inaugurazione del nuovo atelier della pittrice internazionale Teresa Coratella. Un piccolo scrigno nel cuore di Roma, precisamente in via Giovanni Gioitti 349, che ha racchiuso al suo interno le opere appartenenti alla sua nuova mostra “Fiori di Ciliegio”, visitabile fino al 12 giugno.

Un’esplosione di colori ed emozioni che portano l’osservatore in un viaggio tra varie sensazioni: pace, energia, leggerezza, ma anche un’arte che ha un suo specifico valore terapeutico e riabilitativo.

Teresa Coratella si è diplomata al liceo artistico e in seguito all’Accademia delle Belle Arti di Roma, indirizzandosi poi ad importanti studi di perfezionamento con il Maestro Olivier Strebelle, noto artista di fama internazionale. Ha inoltre ricevuto numerosi premi ed è stata chiamata a rappresentare l’Italia in Belgio nel 2009 per la “settimana della lingua e cultura italiana”.

Nel suo nuovo spazio romano ha accolto numerosi ospiti per l’inaugurazione. Tra i vari personaggi della cultura, del giornalismo e dello spettacolo: Tony Esposito, Bruno Cordella, Alex Partexano, Sabrina Crocco, Roberta Sanzò, Antonietta Di Vizia, Mara Keplero. Tutti incantanti dalla bellezza e originalità dei quadri di Teresa Coratella ma anche dalla sua spontaneità e gentilezza! Assolutamente da non perdere questa mostra d’arte che fa sognare e accudisce l’anima.

