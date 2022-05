Migranti. Ocean Viking salva 64 persone in acque maltesi

(DIRE) Roma, 23 Mag. – Sessantaquattro fra donne, uomini e bambini che si trovavano su un barca di legno nella regione di responsabilità per la ricerca e soccorso (Srr) maltese sono state salvate dalla nave Ocean Viking, della ong Sos Méditerrané. Lo comunica la stessa organizzazione sui social, riferendo inoltre che “alcuni naufraghi sono esausti dopo oltre 16 ore trascorse in mare”. L’imbarcazione di fortuna era stata “assista per ore” da un’altra nave umanitaria, l’Astral della ong Proactiva Open Arms. L’ong ha reso noto inoltre che le persone “sotto la cura” del oro team e di quello della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) in totale sono 296. (Bri/ Dire) 18:39 23-05-22