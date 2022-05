Il prossimo anno in Nigeria, si terranno le elezioni politiche tra Febbraio e Marzo. La maggior parte dei partiti politici si trova in difficoltà, per la scelta del possibile candidato per le future elezioni presidenziali. Il Presidente attuale della Nigeria Muhammadu Buhari, sta prendendo tempo prima di firmare la nuova legge elettorale. Mentre l’All Progressives Congress, ha rimandato le date delle elezioni primarie, che erano previste per oggi.

