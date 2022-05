Numerosi controlli svolti nell’ambito del Focus ‘Ndrangheta in Cinquefrondi, Maropati, Anoia e Melicucco

La settimana scorsa, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Polistena hanno posto in essere un’attività di controllo straordinario del territorio, nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘Ndrangheta”, registrando importanti risultati.

Il dispositivo dispiegato ha consentito di procedere al controllo di 434 autoveicoli e 689 persone, elevato quattro sanzioni al Codice della Strada, con 1 sequestro amministrativo di veicolo, 1 confisca di veicolo ed il ritiro di 1 carta di circolazione. Nell’ambito dei medesimi servizi sono state eseguite 4 perquisizioni personali, estese poi a due autovetture e sono stati 75 i controlli domiciliari svolti nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione.

Nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa, sono stati controllati due esercizi commerciali e eseguite 6 perquisizioni locali. Sono state, altresì denunciati 2 soggetti per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Nei prossimi giorni proseguirà il dispositivo di sicurezza in città ed in provincia.

comunicato stampa Questura di Reggio Calabra