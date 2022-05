(DIRE) Bruxelles, 23 Mag. – “A causa della grave crisi economica in Unione europea abbiamo preso in considerazione di estendere la clausola di salvaguardia di crescita per il 2023”. Così il commissario UE agli Affari economici, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto primaverile sul semestre europeo, spiegando che la clausola sarà disattivata nel 2024. “Questo permetterà alle politiche fiscali nazionali di reagire al cambiamento delle finanze”, sostiene Gentiloni. (Pis/ Dire) 11:03 23-05-22