Colombia, candidati chiudono campagne per presidenziali

08:00 – A distanza di una settimana, si chiudono le campagne elettorali in vista delle elezioni presidenziali in Colombia. Gustavo Petro, candidato di sinistra e Federico Gutiérrez, candidato di destra, saranno in corsa il 29 Maggio per il titolo di Presidente.

Il candidato indipendente, Rodolfo Hernàndez, cresciuto negli utlimi sondaggi, ha assicurato:” conquisteremo la presidenza per unire“. Quest’ultimo ha lanciato un messaggio ai suoi sostenitori dicendo: “Siamo stanchi di aspettare tutto ciò che i politicanti ci promettono, e non realizzano nulla. Questa stanchezza non è una sconfitta, perché il 29 Maggio voteremo contro tutti quei ladri e li rimuoveremo dal governo“.

Il favorito, secondo i sondaggi, sembra essere Gustavo Petro che nel comizio di chiusura a Plaza de Bolìvar di Bogotà ha detto: “Siamo nella Bogotá libertaria, nella Bogotá democratica, nella Bogotá che ha sempre alzato la bandiera della giustizia e dei diritti“. (Fonte ANSA).