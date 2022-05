Commercio. Roma, nuovi esercizi alimentari in centro: stop passa da 3 anni a 1

(DIRE) Roma, 24 Mag. – Un solo anno, e non più i tre finora previsti, di divieto per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e artigianali di tipo alimentare nel Centro storico di Roma. L’Assemblea capitolina nella seduta odierna ha approvato all’unanimità la delibera che disciplina in modo transitorio il provvedimento adottato prima della pandemia dalla Giunta Raggi, che prevedeva un divieto per tre anni a seguito della saturazione delle attività in oggetto. A illustrare l’atto è stata l’assessore al Commercio di Roma Capitale, Monica Lucarelli: “La delibera modifica l’articolo 14 della 49 che vietava l’apertura di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di attività artigianali di tipo alimentare per tre anni.

Al punto due si dice che l’Assemblea capitolina, all’esito della revisione degli indici di saturazione, adotterà apposito provvedimento. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso anche a fronte della sentenza del Tar del 2022, che ci ha dato 90 giorni per prendere una decisione, se confermare, modificare o annullare questa delibera”. Considerati gli indici di saturazione, a seguito della pandemia, ha sottolineato Lucarelli, “abbiamo verificato che mancavano gli obiettivi previsti dal divieto. Blocchiamo le nuove aperture nel sito Unesco fino al 31 maggio del 2023, quindi per un anno e nel frattempo rivediamo tutta la documentazione. E ci prendiamo il tempo di stabilire in un anno che cosa fare”. (Mgn/ Dire) 19:41 24-05-22