Haiti. Bassi salari, personale giudiziario in sciopero da un mese

(DIRE) Roma, 24 Mag. – Ad Haiti prosegue ormai da quasi un mese e mezzo lo sciopero del personale dei tribunali, indetto a partire dal 12 aprile per richiedere migliori condizioni di lavoro e salari. La paralisi del settore giudiziario che si vive sull’isola per effetto della protesta sta peggiorando le condizioni generali della giustizia nel Paese caraibico, alle prese con una nuova ondata di violenze e con un alto tasso di popolazione in custodia cautelare prolungata. Secondo quanto riporta l’emittente regionale TeleSur la principale organizzazione di rappresentanza degli impiegati dei tribunali, l’Association nationale des greffiers haïtiens (Anagh), ha avvertito che i lavoratori continueranno a incrociare le braccia “fino a nuove comunicazioni”. Fra le istanze principali della protesta c’è il rispetto di un accordo che il governo, l’Anagh e il Syndicat des greffiers d’Haïti hanno siglato nel 2017.

L’intesa, disattesa secondo gli attivisti, nonostante una serie di incontri con il ministro della Giustizia Berto Dorcé, avrebbe dovuto portare a un aumento dei salari e in generale un miglioramento delle condizioni di lavoro. Arnel Rémy, portavoce del Collectif des avocats pour la défense des droits humains (Caddho), ha messo in guardia sulle possibili “gravi ripercussioni” dello sciopero sul settore carcerario del Paese, e ha per tanto invitato le autorità a dialogare con gli scioperanti. Ad Haiti, stando a dati dell’anno scorso dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), la percentuale dei carcerati in stato di custodia cautelare, e quindi detenuti nonostante le indagini che li riguardano non siano ancora terminate, supera l’80 per cento e supera il 90 per cento nel caso dei minori. Stando ai dati della Réseau National de Défense de Droits Humains (Rnddh) in due settimane, fra fine aprile e inizio maggio, 148 persone sono rimaste uccise in scontri fra bande criminali rivali. (Bri/ Dire) 18:52 24-05-22