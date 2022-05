Nella zona del Nord-Est della Nigeria, vicino ai confini con lo stato del Ciad, sono state uccise trenta persone, durante un attacco jihadista. Il drammatico eccidio è avvenuto Sabato 21 Maggio, ma la notizia alle autorità ed ai media è giunta solo poche ore fa, per via delle difficoltà che ci sono in quelle zone del paese africano con le telecomunicazioni, situazione aggravata dal fatto che i jihadisti hanno distrutto alcuni ripetitori.

