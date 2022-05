Rimini. Sei incendi nella notte: la Polizia di Stato arresta il piromane

Nella notte di Sabato una volante della Polizia di Stato interveniva nei pressi del cinema Settebello in quanto sulla linea di emergenza veniva segnalato un incendio all’interno del parcheggio.

Pochi minuti dopo, la Sala Operativa della Questura veniva allertata poiché vi era in corso un ulteriore incendio nei pressi della Stazione Centrale. Giunti sul posto i poliziotti constatavano che gli incendi erano due: il primo interessava i cassonetti dell’immondizia in piazzale Cesare Battisti, il secondo a pochi metri di distanza interessava uno strato di pioppi presenti a terra. Sul posto intervenivano immediatamente i Vigili del Fuoco, che provvedevano a spegnere le fiamme.

Un quarto incendio veniva segnalato poco dopo sempre nei pressi del parcheggio dei camper antistante il cinema Settebello, questa volta le fiamme interessavano un gazebo li ubicato, appartenente al custode dello stesso parcheggio. Un testimone, che aveva assistito alla scena, forniva ai poliziotti una sommaria descrizione dell’autore del gesto. Mentre gli agenti pattugliavano la zona alla ricerca dell’autore del reato, già conosciuto alle forze dell’ordine, giungevano due ulteriori segnalazioni di incendio ai danni di due cassonetti e di alcuni rifiuti in plastica questa volta nelle vie del Centro Storico, nella zona Vecchia Pescheria. Gli incendi in questione provocavano dei danni anche ad un esercizio commerciale lì ubicato. Pattugliando le zone limitrofe gli agenti individuavano nel centro cittadino un ragazzo corrispondente alle descrizioni fornite che per i fatti sopra descritti, veniva arrestato in flagranza di reato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Rimini/articolo/1310628ce52cd080a423381095