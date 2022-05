Afganistan: gesto di solidarietà verso le donne obbligate a coprirsi il viso

In Afganistan, i Talebani hanno emesso un decreto che obbliga le donne che appaiono in televisione di coprirsi il viso. Un sopruso specialmente nel caso delle giornaliste. Gli uomini per solidarietà, hanno deciso di indossare delle mascherine, per sostenere tutte le donne donne afghane, e per esprimere la loro disapprovazione verso l’attuale governo. Tornato a violare i normali diritti civili in nome di un radicalismo religioso. La protesta, pian piano si sta espandendo, sui social è nato un hashtag #FreeHerFace (libera il suo viso).

AO