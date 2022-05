Bombardieri nucleari russi e cinesi in volo durante la visita di Biden a Tokyo

Dopo le minacce del Presidente americano alla Cina in caso di azione militare contro Taiwan, la reazione del gigante asiatico non si è fatta attendere. Ieri 4 bombardieri con capacità di carico nucleare, di Russia e Cina hanno sorvolato per circa 13 ore il Mar del Giappone e il Mar cinese Orientale.

Non è la prima volta che succede anzi è la testimonianza che Mosca e Pechino svolgono esercitazioni militari congiunte. In questo caso il significato va ben oltre, in quanto Joe Biden era in visita a Tokyo per incontrare gli altri vertici del QUAD (Giappone, India, Australia) con lo scopo di discutere la sicurezza regionale della zona indo-pacifica.

