Emirati Arabi: inviano l’oro nero in Europa

L’Agenzia Bloomberg, in un comunicato ha reso noto che gli Emirati Arabi Uniti, da poco hanno iniziato a spedire all’Europa importanti carichi di petrolio. Così facendo si continuerà a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. In questo momento la petroliera Moscow Spirit con a bordo un milione barili di greggio, è nel Mar Mediterraneo ed è diretta verso l’Ovest. Si pensa che si stia dirigendo verso l’Europa. L’ultimo carico di petrolio in Europa, da parte da gli Emirati Arabi risale a Maggio 2020.

