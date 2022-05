La Spezia, a fuoco un locomotore: evacuata la stazione centrale

Questa mattina i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti all’interno della stazione ferroviaria per domare l’incendio di un locomotore.

La motrice coinvolta era quella posta in coda al treno. I Vigili del Fuoco, appena arrivati sul posto, con l’utilizzo degli autoprotettori si sono occupati della ricerca e soccorso di eventuali persone rimaste all’interno del convoglio.

Prima di iniziare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza agli operatori VVF, è stato necessario attendere l’interruzione dell’alimentazione della linea elettrica e la messa a terra della stessa da parte dei tecnici RFI.

Il primo spegnimento è stato effettuato utilizzando una schiuma antincendio, successivamente per il raffreddamento e la messa in sicurezza del locomotore si è utilizzata acqua nebulizzata. A causa dei fumi prodotti dalla combustione, è stato necessario evacuare l’intera stazione ferroviaria.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta,sia in entrata che in uscita per tutto il tempo delle operazioni di spegnimento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79826