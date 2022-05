Pena morte. Zambia festeggia Africa promettendo abolizione

(DIRE) Roma, 25 Mag. – Abolire la pena di morte per rendere omaggio all’Africa: è la proposta del presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, comunicata al parlamento e alla nazione attraverso un messaggio diffuso sui social network per la giornata internazionale dedicata al continente. Alla vigilia delle celebrazioni di oggi, che ricorrono come ogni anno il 25 Maggio, nell’anniversario della nascita dell’Organizzazione dell’unità africana, il capo di Stato ha anche adottato provvedimenti di grazia a beneficio di 2.045 detenuti.

Secondo il ministro degli Interni Ambrose Lifuna, Hichilema ha anche commutato sentenze a carico di 807 prigionieri. Le scelte del presidente sono state motivate come frutto della sua volontà di contrastare il sovraffollamento delle carceri nello Zambia. Secondo l’ong Amnesty International, nel 2021 il numero delle esecuzioni capitali nell’Africa subsahariana ha raggiunto quota 33, raddoppiando innanzitutto a causa di incrementi in Somalia e in Sud Sudan. Ancora di più le condanne a morte lo scorso anno, 373 in 19 Paesi. A far crescere il dato hanno contribuito la Repubblica democratica del Congo e la Mauritania, nonostante una tendenza inversa registrata proprio nello Zambia. (Vig/Dire) 16:44 25-05-22