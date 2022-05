Texas, strage a scuola: 19 bambini e 2 adulti morti

08:10 – Il governatore del Texas, Gregg Abbott ne dà la conferma: una strage di 19 bambini e 2 adulti, uccisi a colpi di arma da fuoco sparati da un 18enne in una scuola elementare.

Da quanto emerge dalle prime notizie, il killer è morto in uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia. Le motivazioni della strage non sono ancora chiare.

Joe Biden ha parlato di:”un atto di violenza senza senso. Un altro massacro in una scuola elementare: sappiamo che ci sono genitori che non vedranno più i loro figli. Perdere un figlio è vedersi strappare un pezzo di anima“. Ed ancora il Presidente USA afferma:”Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. L’idea che un 18enne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata“.

Quella di oggi è probabilmente una delle peggiori stragi della storia degli Stati Uniti d’America.

Kamala harris, Vicepresidente USA, fa eco a Biden:”Quando è troppo è troppo, ora bisogna agire“. Sono state riferite parole più dure da Barack Obama, che fu presidente durante la strage di Sandy Hook del 2012.”Io e Michelle siamo a fianco delle famiglie di Uvalde. Ma siamo anche arrabbiati. Sono passati dieci anni da Newtown e “il nostro Paese è paralizzato non dalla paura, ma da una lobby delle armi e da un partito politico che non hanno mostrato alcuna volontà di agire per prevenire queste tragedie. È scaduto il tempo per agire, per qualsiasi tipo di azione“.

Mentre il consenso di Biden cade inesorabilmente, a causa dell’immobilità sul fronte armi in America, le stragi continuano ad avvenire, le famiglie perdono figli e decine di innocenti vengono uccisi a causa della semplicità con la quale si riescono a reperire armi da fuoco.