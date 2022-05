Ucraina. Ronzulli: bene unanimità commissione infanzia su profughi minori

(DIRE) Roma, 25 mag. – “Bene il voto all’unanimità con cui la commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza ha approvato la risoluzione sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. A seguito di un’intensa attività, sono state definite le misure con le quali chiediamo al governo di sostenere concretamente i più piccoli che scappano dal conflitto in Ucraina.

Tra le principali linee di intervento, la Commissione ritiene prioritario: istituire un garante straordinario o di ampliare le competenze del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di promuovere l’istituzione di una task force europea per una gestione cooordinata dell’emergenza; l’istituzione di un apposito fondo per sostenere i costi dell’accoglienza dei minori non accompagnati; garantire la presenza presso le frontiere di personale idoneo a occuparsi dei minori fragili e provati che necessitano di assistenza psicosociale; agevolare le prestazioni sanitarie, in particolare per quei bambini con disabilità, patologie croniche o malattie rare; prevedere specifici progetti di accoglienza atti a integrare i bambini profughi attraverso il loro inserimento scolastico, ma anche tramite attività sportive, culturali e artistiche.

L’obiettivo è che l’Italia possa svolgere un ruolo attivo, positivo e propositivo, fornendo aiuto concreto a questi bambini che hanno perso praticamente tutto e che non devono rinunciare anche alla propria infanzia”. Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli. (Com/Pol/ Dire) 21:24 25-05-22