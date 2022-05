Cagliari, un equipaggio dei Vigili del Fuoco partecipa alla regata velica “Sardinia race 2022”

Il giorno 20 Maggio ha preso il via la “Sardinia Race 2022”, regata velica senza scalo intorno alla Sardegna. Tra gli equipaggi in gara anche lo “Ismaele 115”, al cui timone si sono alternati gli skipper V.C.N.C. Carlo Conte ed il V.C. Sandro Cannas. Un vento di scirocco di 25 nodi ha reso spettacolare la partenza esaltando le differenti interpretazioni tattiche degli equipaggi che hanno scelto rotte completamente differenti.

Dopo circa un’ora le barche si sono raggruppate ed hanno viaggiato di bolina a circa sei nodi, in direzione Villasimius. Le più grandi difficoltà si sono avute nella zona dell’arcipelago della Maddalena a causa dei fondali e per l’assenza di vento. L’impegnativa regata velica si è conclusa tra la sera del 24 e la mattina del 25 Maggio con un buon piazzamento al quarto posto nella classifica generale per equipaggio dei Vigili del Fuoco.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79841