Imprese. Giorgetti: Riordino incentivi serve alla semplificazione

(DIRE) Roma, 26 Mag. – “L’approvazione di questo provvedimento, che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia. Semplificazione, coordinamento e uniformità sono le condizioni alla base anche del nostro portale incentivi.gov.it che sarà operativo a partire dal 2 giugno. Uno strumento al servizio delle imprese e degli imprenditori che vogliono sviluppare un’idea e far crescere i loro progetti”. Così il ministro Giancarlo Giorgetti sul riordino degli incentivi approvato oggi in Cdm. (Lum/ Dire) 18:22 26-05-22