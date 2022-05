Imprese. Ok CDM a proposta Orlando su incentivi rispetto sicurezza

(DIRE) Roma, 26 Mag. – Il Consiglio dei ministri ha dato ok alla proposta del ministro Orlando perché nella delega per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese si inserisca un ulteriore criterio relativo al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che accedono agli incentivi dello Stato.

Con questa norma si intende rafforzare e incentivare la responsabilità delle imprese nel garantire il lavoro sicuro. Tra i principi e i criteri direttivi della delega è stata anche introdotta la promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nonché il sostegno dell’occupazione giovanile. (Lum/ Dire) 18:43 26-05-22