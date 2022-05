La navicella Starliner è atterrata dopo una missione di 6 giorni

08:20 – La navetta spaziale Starliner, progettata da Boeing, è atterrata nel deserto del New Mexico, dopo una missione di 6 giorni. Durante la missione, la navetta ha raggiunto con successo la Stazione spaziale internazionale. L’operazione era considerata di fondamentale importanza anche e soprattutto per contendere la “corsa allo spazio” per passeggeri civili di SpaceX, la compagnia di Elon Musk.

Circa tre anni fa, Starliner aveva dovuto annullare la missione prima di riuscire a raggiungere la stazione. A seguito del primo fallimento vi fu un secondo tentativo nell’agosto del 2021, ma a causa di un problema di umidità le valvole erano rimaste bloccate durante la fase di lancio.

A seguito di numerosi test e l’impiego di miliardi di dollari nello sviluppo del veicolo spaziale, questa volta il volo verso la ISS è andato bene, nonostante qualche problema nel sistema di propulsione. Dopo questa missione sarà necessario effettuare un secondo volo dimostrativo con astronauti a bordo, affinché la navicella ottenga la certificazione Nasa. Boeing spera di raggiungere questo obbiettivo prima della fine dell’anno, sempre se le analisi di prestazione di Starliner risultino positive. (Fonte Rai News)