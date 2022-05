Ladro abitudinario arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato.

Nello specifico, alle ore 22.55 di ieri, un equipaggio delle volanti della Questura di Rimini, veniva inviato in un’area residenziale in zona San Giuliano Mare, in quanto era giunta alla Sala Operativa la segnalazione del furto di un ciclomotore. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti intercettavano in un’area poco distante, il giovane mentre armeggiava con il motorino asportato poco prima e un tubo di ferro, successivamente sequestrato. Il giovane, alla vista delle Forze dell’ordine, tentava invano di guadagnarsi la fuga, abbandonando il mezzo in strada, ma veniva immediatamente bloccato.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, veniva tratto in arresto. Il 26enne, con a carico numerosi pregiudizi di polizia per reati specifici tra i quali rapina, furto aggravato, furto con destrezza, e contro il patrimonio, veniva altresì denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Rimini/articolo/1310628f718515920912968076