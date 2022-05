Messina, incendio vegetazione a Stromboli

È stato domato l’incendio che da ieri mattina interessava una vasta area boschiva sull’Isola di Stromboli. Dopo l’azione di due Canadair della flotta aerea dei Vigili del Fuoco e di un elicottero, che per tutta la giornata di ieri hanno effettuato lanci, dopo il lavoro incessante delle squadre a terra che per tutta la notte hanno operato sul fronte del fuoco con rinforzi di personale e mezzi giunti da Lipari e sa Milazzo, risolutivo è stato l’intervento ripreso all’alba di oggi dei due Canadair.

Sono immediatamente iniziate le operazioni di bonifica della zona colpita per scongiurare la possibilità di ripresa delle fiamme. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nella parte alta dell’isola, vicino all’Osservatorio, dove stanno verificando le strutture nella zona.

Rispetto alle notizie apparse ieri della presenza di una squadra dei Vigili del Fuoco sul posto al momento dell’incendio, in occasione della lavorazione di una fiction cinematografica, si precisa che il personale inviato per la relativa assistenza non era sul luogo delle riprese in quanto non era ancora stato dato il nulla osta all’inizio delle attività. Pertanto, ogni operazione eventualmente eseguita, sulla quale sono in corso accertamenti, non era autorizzata in assenza della squadra dei Vigili del Fuoco.

