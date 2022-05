Primo posto di Fineco in Italia sulla base della soddisfazione della clientela

Secondo la prestigiosa rivista statunitense Forbes, la banca Fineco è la prima banca d’Italia in quanto a soddisfazione della clientela. Ma il trend degli ultimi anni è stato sempre in ascesa per quella che cronologicamente è stata una delle primissime banche on line. Fineco dal 1999, anno della sua fondazione ne ha fatta di strada, passando per la quotazione sul Ftse Mib nel 2014 ed arrivando oggi ad avere circa un milione e mezzo di clienti.

“Da tre anni consecutivi Fineco riceve la certificazione Top Employer Italia, distinguendosi per l’attenzione alla valorizzazione delle risorse, lo sviluppo delle competenze e un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Quest’anno, Kantar ha inserito Fineco nella classifica dei Top 30 Most Valuable Italian Brands“.

Insomma una cavalcata verso il successo dell’istituto di credito italiano che ha saputo ben coadiuvare l’innovazione tecnologica con la formazione e la bravura dei suoi consulenti finanziari. In più gentilezza, cortesia e disponibilità sono senza dubbio un must del brand (esperienza personale).

La notizia è stata comunicata tempestivamente tramite email, con la giusta soddisfazione da parte della proprietà, ai correntisti Fineco. Ulteriore testimonianza del rapporto diretto e costante, non solo professionale che parti intrattengono.