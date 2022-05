Ucraina: militari russi sfondano difese Lugansk

07.10 – Continua violenta la guerra in Ucraina, dove i militari russi stanno intensificando le loro operazioni nella nella regione di Lugansk. Dalle notizie che arrivano dal fronte pare che l’esercito di Mosca insieme ai soldati soldati delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk abbia sbaragliato le difese ucraine.

A darne l’ufficialità, Miroshnik, ambasciatore di Lugansk in Russia. Anche a Zaporizhzhia e Severodonetsk non si arrestano i bombardamenti dei russi ed i vertici del governo Zelensky chiedono ancora armi alla NATO per poter controbattere. Intanto dal Cremlino fanno sapere di essere disposti ad uno scambio di prigionieri e mettono sulla bilancia quelli catturati nell’ex acciaieria Azovstal, ma pongono la condizione che si proceda solo dopo il processo. (foto di repertorio)

