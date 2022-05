Vaiolo. Scimmie. Costa: Non c’è emergenza come con covid

(DIRE) Genova, 26 Mag. – “Dobbiamo dire onestamente che siamo di fronte a un altro scenario rispetto a quello del Covid. Non possiamo parlare di emergenza per il vaiolo delle scimmie, ma dobbiamo parlare di una situazione che deve essere correttamente attenzionata, monitorata e tracciata, ma oggi non ci sono elementi che ci possano far dire che siamo di fronte a una nuova emergenza”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, oggi pomeriggio a Genova a margine di un evento di campagna elettorale a sostegno del sindaco Marco Bucci.

Il centrista ricorda che “abbiamo attivato la sorveglianza a livello europeo come per il covid e questo è un dato positivo, così come c’è una task force presso l’Istituto superiore di sanità e abbiamo attivato anche la sorveglianza nel nostro Paese attraverso il coinvolgimento delle Regioni. Dobbiamo attendere gli sviluppi, ma non ci sono le condizioni per parlare di emergenza”. In ogni caso, conclude, “le evidenze scientifiche ci dicono che una parte della popolazione ha una protezione: mi riferisco ovviamente a quelli che hanno fatto il vaccino del vaiolo che arriva anche fino al 85%”. (Sid/ Dire) 17:43 26-05-22