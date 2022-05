Brasile, Lula tenta la rivincita su Bolsonaro

08:10 – Luiz Inácio Lula da Silva al momento è in testa ai sondaggi per le prossime elezioni del Brasile e sogna la rivincita su Jair Bolsonaro. Secondo il sondaggio di Datafolha, l’ex metalmeccanico e sindacalista viaggia su un 48% delle intenzioni di voto, a fronte del 27% dell’attuale Presidente Bolsonaro.

Ricordiamo che Lula ha attraversato diverse vicissitudini giudiziarie, scontando 580 giorni in carcere perché colpevole di corruzione. Le disavventure dell’ex Presidente Lula ammontano ad oltre 12 anni di carcere, aumentati a 17 in secondo grado e poi annullate dal Tribunale Superiore Federale. Successivamente Lula si è risposato ed ha lentamente intrapreso, di nuovo, la carriera politica.

Ancora l’ex Presidente non si è schierato apertamente sulla Guerra Ucraina-Russia, gesto non passato inosservato da i suoi sostenitori. Se i sondaggi continuano così fino al 2 Ottobre, quattro giorni dopo avrà di che festeggiare per il suo 77esimo compleanno. (Fonte Rai News)