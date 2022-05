ISTAT. Commercio extra UE, in primi 4 mesi deficit energetico oltre 30 mld

(DIRE) Roma, 27 Mag. – Gli acquisti di prodotti energetici contribuiscono per oltre due terzi al forte incremento tendenziale dell’import italiano dai paesi extra UE. Il deficit energetico si amplia notevolmente e supera i 30 miliardi nei primi quattro mesi dell’anno; nello stesso periodo, il deficit commerciale raggiunge gli 8.504 milioni, a fronte di un avanzo di 15.588 milioni dei primi quattro mesi del 2021.

Lo segnala l’Istat. Ad aprile 2022 l’export verso i paesi extra UE prosegue la sua crescita su base mensile, ininterrotta da inizio anno e trainata soprattutto dalle vendite di energia e beni di consumo non durevoli. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale e? molto positiva. Su base annua, la crescita dell’export è in netto rallentamento (+11,8%, era +22,2% a marzo); tale dinamica, tuttavia, è in parte condizionata dalle operazioni occasionali a elevato impatto (cantieristica navale), registrate ad aprile 2021, al netto delle quali la crescita è più sostenuta (+13,6%). (Com/Ran/Dire) 10:33 27-05-22