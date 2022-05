Reggio Calabria. Procedono i lavori sulla Sp29 tra i Comuni di Taurianova, Varapodio e Oppido Mamertina

Già completati due chilometri di nuovo manto stradale. L’intervento proseguirà nei prossimi giorni

Procedono speditamente i lavori di bitumazione della Sp29, arteria stradale che attraversa il territorio dei Comuni di Taurianova, Varapodio e Oppido Mamertina, nel cuore della piana di Gioia Tauro.

Dopo l’intervento di pulizia dei giorni scorsi, l’impresa incaricata dalla Città Metropolitana sta procedendo nelle ultime ore alla stesura del tappetino bituminoso per il nuovo manto stradale.

I lavori, programmati dalla Metrocity su indirizzo del sindaco facente funzione Carmelo Versace, anche nella sua qualità di delegato alla Viabilità, e con il coordinamento del Dirigente Lorenzo Benestare, prevedono la riqualificazione integrale della strada per circa quattro chilometri su una lunghezza totale di sette chilometri. Subito dopo sarà attivato l’intervento di messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.

Attualmente sono già stati completati due chilometri dei quattro complessivamente previsti. “Un intervento – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – che contribuirà ad aumentare in maniera sensibile le condizioni di sicurezza su un’arteria fondamentale per le comunicazioni con le aree interne del comprensorio tirrenico”.