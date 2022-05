Senegal: un incendio in un ospedale provoca la morte di 11 bambini

A Tivaouanen, città del Senegal occidentale, è scoppiato un incendio all’interno di un ospedale, in cui sono morti undici neonati. Il comunicato è arrivato via Twitter dall’account di Macky Sall, il Presidente del Paese. Il fuoco all’interno della struttura ospedaliera probabilmente è divampato per via di un cortocircuito, le fiamme hanno cominciato a crescere sempre di più. Dalla tragedia solo tre neonati sono stati tratti in salvo. I media locali, ci hanno fatto sapere che l’ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh è stato inaugurato da poco.

AO