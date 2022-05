Ucraina. Cardinale Zuppi: Non dimenticare altre guerre del mondo

(DIRE) Roma, 27 Mag. – “Non dimenticare gli altri pezzi delle guerre mondiali”: è l’appello rivolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, in relazione anche ai conflitti in corso, anche lontano dall’Europa.

“Non dobbiamo dimenticare gli altri pezzi delle guerre mondiali, non dobbiamo dimenticarci dell’Afghanistan, della Libia e di tanti pezzi che richiedono risposte” ha sottolineato il cardinale Zuppi. “Il coinvolgimento è stato immediato e affettivo verso l’Ucraina, anche per sua importanza, ma non dobbiamo mai dimenticare che ieri ci sono stati 70 dispersi nel mar Mediterraneo”. (Vig/Dire) 14:02 27-05-22