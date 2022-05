Arezzo. Arrestati in A1 due cittadini stranieri con documenti falsi

La Polizia Stradale di Arezzo, ieri pomeriggio intorno alle 18.20, alla progressiva chilometrica 354 della carreggiata nord dell’autostrada del sole, ha sottoposto a controllo una Peugeot 108, con targa italiana e con due persone a bordo proveniente dal casello di Roma nord. Il conducente ha esibito agli agenti della Sottosezione di Battifolle, una patente di guida ed un passaporto peruviano mentre il passeggero un passaporto argentino. Gli agenti si sono subito accorti che quei documenti avevano qualcosa di strano, non apparivano genuini ai loro occhi. L’auto era stata noleggiata ma i due non sembravano proprio dei turisti, visto che erano privi di bagagli e senza alcuna chiara idea su dove fossero diretti.

Venivano quindi invitati in Ufficio dove veniva eseguito un accurato controllo sui documenti attraverso la lampada di Wood e un microscopio da alto ingrandimento accertando che i documenti erano inequivocabilmente falsi.

Venivano pertanto fotosegnalati accertando come, in effetti, si trattasse di due cittadini cileni, di 28 e 19 anni, con a carico piccoli pregiudizi di polizia per pregresse attività illecite commesse sul Territorio Nazionale.

Veniva quindi eseguita anche una perquisizione personale che permetteva di rinvenire come avessero in loro possesso, senza alcuna giustificazione, vari utensili quali due picconi privi di manico, spadini, martelli e cacciaviti comunque utilizzabili per effettuare furti.

I due pertanto venivano arrestati, e messi a disposizione dell’A.G., per il possesso di documenti validi per l’espatrio falsi e denunciati anche per avere fornito false generalità agli agenti e per il possesso di strumenti atti allo scasso. Il conducente veniva anche sanzionato con 5000 € perché guidava senza essere munito della patente di guida considerato che, quella peruviana che aveva esibito agli agenti, è risultata anch’essa falsa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/11026291edf196c6d274620241