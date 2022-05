Genova. Trasporta in auto stupefacenti, 20enne arrestato

Comando Provinciale di Genova – Genova , 28/05/2022 14:00

A Carasco, i Carabinieri delle Compagnie di Sestri Levante e Chiavari, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un operaio di 20 anni. Fermato alla guida di un veicolo, nel corso delle fasi di identificazione, mostrava un evidente nervosismo per cui, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di quasi mezzo kg di hashish ed alcuni grammi di cocaina occultati in uno zaino nel vano portabagagli.