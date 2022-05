Mercoledì 25 Maggio 2022, in Afghanistan, sono state uccise 16 persone (ma i dati non sono certi ed ufficializzati), altre 30 sono rimaste ferite. La causa di questa nuovo massacro ben 4 attacchi. Tre sono stati realizzati facendo esplodere dei minibus, in diverse zone di Mazar-i-Sharif, città nel Nord del Paese con una popolazione di 300.600 abitanti. Il quarto ordigno, invece è stato fatta esplodere in una moschea di Kabul. Gli attentati terroristici sarebbero stati organizzati dall’ISIS.

