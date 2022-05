(DIRE) Roma, 29 Maggio – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 14.826 nuovi casi di Covid-19. I morti sono 27. Lo rileva il bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute. Con 142.066 tamponi effettuati il tasso di positività è al 10,4%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19, sono 260, 10 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari calano di 114 unità a 5.234. (Anb/ Dire) 17:24 29-05-22