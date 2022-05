Finale Nazionale Giovanile Crai Under 18 femminile: l’Imoco Volley conquista il titolo tricolore

Nella cornice dell’Agsm Forum di Verona si sono concluse le finali nazionali giovanili Crai Under 18 Femminili, che hanno incoronato Imoco Volley come Campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva dopo il trionfo della passata edizione. La formazione veneta, infatti, alla presenza del vice presidente federale Adriano Bilato, della consigliera Silvia Strigazzi, del presidente del CR Fipav Veneto Roberto Maso e del presidente del CT Verona Stefano Bianchini ha superato 3-1 (24-26, 25-23, 30-28,25-8) Volleyrò Casal de Pazzi. Sul gradino più basso del podio sono salite le ragazze del Fusion Team Volley, vincitrici nella finalina contro Agil Volley Team per 3-0 (25-14, 27-25, 25-10).

Il primo set della finale scudetto ha visto Imoco Volley subito avanti 8-4. Poi il time out di Casal de’ pazzi ha permesso alle ragazze di portarsi sotto sul 8-8, ma una nuova accelerazione delle venete le riporta avanti 16-12. Un nuovo time out delle laziali ha permesso poi di riportare in parità il punteggio. Nelle fasi calde del parziale è stata Imoco ad andare avanti 23- 21, ma la solidità da posto 4 e il muro completano la rimonta di Casal de’ Pazzi che si aggiudica il set 26-24. Il secondo set ha visto partire Imoco a testa bassa con l’obiettivo di riportare in parità il punteggio. Le venete hanno condotto sempre il parziale e chiuso con grande freddezza 25-23 con le schiacciatrici di Imoco sugli scudi. Il terzo set è stato una vera e propria battaglia conclusosi 30-28 a favore della formazione veneta. Nel quarto set e decisivo set l’Imoco ha subito allungato, guadagnando un margine importante di vantaggio sul Volleyrò Casal de’ pazzi. Nel finale è bastata una buona gestione generale per portarsi a casa il match e il titolo di campionesse d’Italia Under 18 femminile (25-8).

Presenti in questi giorni di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 18 femminili anche il DT del settore giovanile femminile Marco Mencarelli; con lui il tecnico della Nazionale Under 17 Michele Fanni e il secondo allenatore della Nazionale Under 19 Gaetano Gagliardi.

Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto sono state trasmesse in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

La gallery fotografica QUI

I risultati

Finale 1°-2° posto: Imoco Volley – Volleyrò Casal de Pazzi 3-1 (24-26, 25-23, 30-28,25-8)

Finale 3°-4° posto: Fusion Team Volley – Agil Volley 3-0 (25-14, 27-25, 25-10)

Finale 5°-6° posto: Pro Victoria – Chions Fiume Volley 3-0 (25-15, 25-22, 25-

Finale 7°-8° posto: In Volley Piemonte Valdarno Volley 3-0 (25-12, 25-20, 25-20)



Classifica Finale

1. Imoco Volley 2. Volleyrò Casal de Pazzi 3. Fusion Team Volley 4.Agil Volley 5.Pro Victoria 6.Chions Fiume Volley 7.In Volley Piemonte 8.Valdarno Volley 9.Olimpia Teodora 10.Pallavolo Anderlini 11.Chorus Volley Bergamo 12.Normac Volley 13.Pallavolo Senigallia 14.Arzano Volley 15.Us Garibaldi 16.Accademia Volley Sicilia. 17. Dannunziata Edo, Polisportiva Bellusco, Volley Friends Roma, Pallavolo Prato 21. Bartoccini Perugia, Polisportiva Elio Sozi, Basilisco Volley 24. Evancon Conad Verres, Bozen Jodler, Nuova Pallavolo Campobasso, Pianeta Volley Matera.

Premi individuali

Miglior Centrale: Princess Atman – VolleyRò Casal de Pazzi

Miglior Schiacciatrice: Dominica Giuliani – Imoco Volley

Miglior libero: Anna Bardaro – Imoco Volley

Miglior Palleggiatrice: Matilde Pinarello – Fusion Team Volley

MVP: Matilde Munarini – Imoco Volley



Il roster della formazione Campione d’Italia

1-Anita Bagnoli (palleggiatrice)

2-Ludovica Pagliuca (schiacciatrice)

4-Aurora Soffiato (schiacciatine)

6-Marina Giacomello (schiacciatrice)

8-Veronica Bianco (libero)

10-Anna Bardaro (libero)

11-Gaia Zorzetto (palleggiatrice)

12-Alice Trampus (schiacciatrice)

13-Matilde Munarini (centrale)

14- Alice Viola (schiacciatrice)

15-Martina Stellati (centrale)

16-Caterina Alessi (schiacciatrice)

17-Bibiana Guzin (centrale)

18-Angela Marchetto (centrale)

1° allenatore: Stefano Gregoris

Albo d’oro Under 18/19 femminile

2000/01 G. Pieralisi Jesi

2001/02 G. Pieralisi Jesi

2002/03 Sisa Arco Vicenza

2003/04 Involley Cambiano Chieri

2005/06 Più Sport Vicenza (Under 18)

2006/07 Amatori Orago Varese (Under 18)

2007/08 Ottica Padrin Vicenza (Under 18)

2008/09 Anderlini&Sassuolo (Under 18)

2009/10 Joy Volley Vicenza (Under 18)

2010/11 GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2011/12 GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2012/13 GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2013/14 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2014/15 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2015/16 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2016/17 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2017/18 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2018/19 Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2019/2020 finali non disputate

2020/21 Imoco Volley Conegliano (Under 19)

2021/22 Imoco Volley Conegliano (Under 18)

Per tutte le informazioni è disponibile il sito ufficiale della manifestazione QUI

comunicato stampa